Um zu beurteilen, ob eine fristlose Kündigung berechtigt ist oder nicht, müssen nicht nur die Interessen beider Mietparteien abgewogen, sondern auch die gesamten Umstände des Einzelfalles berücksichtigt werden. „Dazu gehören auch schwerwiegende persönliche Härtegründe auf Seiten des Mieters, die die Mieterin in diesem Fall auch geltend gemacht hatte“, weiß die Fachanwältin für Mietrecht. Die Mieterin darf nun vorerst in ihrer Wohnung bleiben, weil sie auf den Betreuer in ihrer bisherigen häuslichen Umgebung angewiesen sei und bei einem Wechsel der Betreuungsperson oder einem Umzug schwerstwiegende Gesundheitsschäden zu befürchten seien. „Dies wird im Rahmen der erneuten Entscheidung, die das Landgericht München nun treffen muss, zu prüfen sein“, so Voßbeck.