Bergwandern boomt – und das seit Jahren. Immer mehr Leute strömen aus der Stadt in die Berge, vor allem auch immer mehr junge. Was früher als verstaubt und uncool galt, ist heute ein Mega-Trend. Kein Wunder: Bergwandern ist nicht nur ein spaßiges Freizeiterlebnis – man kann damit auch etwas für seine Gesundheit tun. Und zwar eine ganze Menge. In körperlicher wie auch in seelischer Hinsicht.