Berlinale: Ehrenbär und aussichtsreiche Kandidaten

Schauspielerin Hellen Mirren erhält den den Ehrenbären. Sie wird gelobt, weil ihr Spiel, so humorvoll und furchtlos, so intelligent und wandlungsfähig sei. Wer gehört noch zu den aussichtsreichen Bären-Kandidaten am Samstag?

something 2 min something 28.02.2020 Video verfügbar bis 28.02.2021 Video herunterladen