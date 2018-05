Betriebliche Mitbestimmung

Am 1. Mai 1886 versammelten sich in Chicago Tausende streikende Arbeiter, unter ihnen viele Deutschstämmige. Ihre Hauptforderung war der Acht-Stunden-Tag. Zwei Tage hielten sie aus auf dem Haymarket – dann eskalierte die Situation: Eine Bombe explodierte, Polizisten schossen um sich, mehr als ein Dutzend Menschen starben.



Als mutmaßlicher Rädelsführer und Bombenleger wurde der aus Hessen stammende August Spies mit drei Genossen zur Todesstrafe verurteilt – zu Unrecht, wie sich später herausstellte. Das Massaker auf dem Haymarket wurde zur Geburtsstunde des Tags der Arbeit. Fortan kämpfen Arbeiter weltweit am 1. Mai für ihre Rechte - und fordern einen gesetzlichen Feiertag.



In Deutschland wurde ihre Forderung ausgerechnet am 1. Mai 1933 erfüllt. Viele Gewerkschafter jubelten, als das neue NS-Regime zugestand, was die demokratischen Regierungen der Weimarer Republik nicht zuwege gebracht hatten. Doch Hitlers scheinbares Entgegenkommen war ein Täuschungsmanöver. Am Tag nach dem inszenierten Massenspektakel zum "Feiertag der nationalen Einheit" stürmten SA-Trupps die Gewerkschaftshäuser und verhafteten führende Funktionäre. Dieser Schlag gegen die Gewerkschaften gilt als entscheidender Schritt auf dem Weg in die Diktatur.



Dennoch bleibt nach 1945 der 1. Mai in Deutschland ein gesetzlicher Feiertag – wie in vielen anderen Ländern. Nur in den USA, wo mit den Ereignissen vom Chicagoer Haymarket alles begann, feiert man den „Labor Day“ im September.