Bezahlen mit dem Smartphone

Noch stehen viele dem kontaktlosen Bezahlen skeptisch gegenüber. Sie befürchten Sicherheitslücken und die Vorstellung, mit dem Smartphone zu bezahlen, ist vielen noch fremd. Doch möglich ist es: Ende Juni startete Google Pay mit der Commerzbank als Partner, seit Ende Juli gibt es die Sparkassen-App, im August folgten die Raiffeisen-Banken und seit Dezember ist auch Apple Pay in Deutschland verfügbar. Allerdings: Apple Pay funktioniert bisher nicht bei allen Banken und derzeit ausschließlich mit Kredit- und Debitkarten. Marko Bagić: „Jeder kocht sein eigenes Süppchen. Bei einem Terminal kann man in der Regel mit mehreren Anbietern bezahlen. Was das beliebteste System ist, ist nur schwer zu sagen, da der Markt in Deutschland noch recht frisch und unbearbeitet ist.“