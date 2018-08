Bezahlen mit dem Handy

Was Diebstahl angeht, ist das bargeldlose Bezahlen sehr sicher. Ähnlich wie bei Kreditkarten ist der Verbraucher relativ gut abgesichert. „Der größte anzunehmende Unfall wäre, wenn das Handy geklaut wird. Aber auch hier kann man sich vorbereiten und in regelmäßigen Abständen eine Sicherung seines Telefons machen. So hat man nach dem Diebstahl wenigstens noch Zugriff auf seine Daten. Zudem sollte man bei seiner Bank anrufen und den Diebstahl melden. Unter Umständen wird dann die Bankkarte gesperrt“, so Bagić.