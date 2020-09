Aktuelles BGH-Urteil zu Eigenbedarfskündigung

Ein Mieter, der einen unbefristeten Mietvertrag unterschreibt, muss nicht drei Monate danach gleich wieder mit einer Eigenbedarfskündigung rechnen. Das gilt sogar, wenn er weiß, dass der Vermieter ältere Kinder und eine anderswo wohnende Lebensgefährtin hat, von denen er annehmen kann, dass sie vielleicht irgendwann einmal in die Wohnung ziehen wollen (BGH, Urteil v. 6.7.2010, VIII ZR 180/09). Vor Vertragsunterzeichnung sollte der Vermieter den Mieter über die Absicht oder zumindest die Aussicht auf eine nur kurze Mietdauer aufklären bzw. gleich einen befristeten Mietvertrag mit ihm abschließen.



Melden Sie schon nach zwei bis drei Jahren Mietzeit wieder Eigenbedarf an, drückt selbst der BGH ein Auge zu, sofern der Eigenbedarf auch für Sie als Vermieter mehr oder weniger „überraschend“ kam (BGH, Urteil v. 4.2.2015, VIII ZR 154/14). Im konkreten Fall ging es einmal um die 20-jährige Tochter des Vermieters, die nach einem zweijährigen Australienaufenthalt wieder zurück nach Deutschland kam, aber nicht in ihr altes Kinderzimmer einziehen wollte (BGH, Urteil v. 4.2.2015, VIII ZR 154/14). In einem anderen BGH-Fall wollte der Enkel des Vermieters, der geheiratet hatte, mit seiner Frau samt Kind in das vermietete Einfamilienhaus einziehen (BGH, Urteil v. 20.3.2013, VIII ZR 233/12).