So werden nur rund 75 Prozent aller Kinder nach den Vorgaben der Ständigen Impfkommission des Robert Koch-Instituts (STIKO) geimpft, obwohl eine Quote von 95 Prozent nötig wäre, um die Krankheiten endgültig zu überwinden. Die Zahl der Eltern, die der gängigen Impfpraxis in Deutschland kritisch gegenüber stehen, wächst stetig.