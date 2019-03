Verbraucher | Volle Kanne - Besser sehen am Arbeitsplatz

Spezielle Bildschirmbrillen sollen das Sehen am Arbeitsplatz verbessern. Volle Kanne erklärt, was sie von normalen Gleitsichtbrillen unterscheidet, wann Arbeitgeber die Kosten übernehmen, und was eine Blaulichtfilterbrille ist.