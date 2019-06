In den meisten Fällen verläuft eine Bindehautentzündung ohne Komplikationen und heilt innerhalb von maximal zwei Wochen ab. Bei leichten Reizungen helfen Augentropfen, die die erweiterten Gefäße im Auge zusammenziehen. Sind trockene Augen die Ursache der Bindehautentzündung, hilft eine Tränenersatzflüssigkeit. Diese sogenannten künstlichen Tränen und kalte Kompressen helfen auch, die Symptome einer allergisch bedingten Bindehautentzündung abzumildern. Allerdings muss hier in der Regel zusätzlich eine Behandlung mit antiallergischen Medikamenten erfolgen. In schweren Fällen einer Allergie können kortisonhaltige Augentropfen helfen.