Birne Helene

Die Birnen schälen und das Kerngehäuse mit einem Kugelausstecher entfernen. Jeweils einen kleinen Topf mit Birnensaft und mit Johannisbeersaft aufstellen und aufkochen, jeweils 50 g Zucker zugeben. Birnensaft mit Vanille und Zitronenschale, Johannisbeersaft mit Zimt und Orangenschale würzen. Jeweils vier Birnen einlegen, einen Deckel auflegen und unterhalb des Kochpunktes langsam etwa eine Viertelstunde lang schonend garen.



Mit 150 g Zucker und 150 ml Wasser einen Zuckersirup herstellen und gut durchkochen. Hitze abstellen und Schokolade zum Schmelzen in den heißen Sirup geben. Schokoladensauce warmhalten. Mandel-Creme in einen Sahnespender (auch: „Espuma“) einfüllen und unter Druck setzen. So lässt sich die Kokos-Schlagcreme wie Schlagsahne sprühen.



Je eine rote und eine weiße Birne mit Schokoladensauce und der Mandelcreme servieren.