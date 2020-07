Birnen, Bohnen, Speck

Mit einem Kugel- oder Apfelausstecher das Kerngehäuse der Birnen entfernen und den Hohlraum noch etwas vergrößern. Diese Reste im Salat verwerten. Bohnen putzen und in Salzwasser einige Minuten bissfest blanchieren, dabei Bohnenkraut und Knoblauch mitkochen. Bohnen entnehmen und einen Teil mit Bohnenkraut und viel grobem Pfeffer mischen, dann in die Birnen-Löcher füllen. Nun die Birnen rundum in Frühstücksspeck einwickeln und auf den Grill stellen. Deckel verschließen und etwa 10 bis 15 Minuten bei hoher Hitze grillen, sodass der Speck knusprig braun wird. Kartoffelspalten einölen und mitgrillen.