Bitcoin - Das kleine Einmaleins der Kryptowährung

Der Grundgedanke ist die Vision einer Welt, in der man die Banken nicht mehr braucht, in der auch die Notenbanken überflüssig sind und Geld unabhängig von Staatsmacht und Politik ist. Basis dieses Gedankens sind die Erfahrungen aus der Finanzkrise 2008, die viele Menschen in Not und Elend gestürzt hat.