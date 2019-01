Marinierte Bittersalate und Wildkräuter

Den gewaschenen Salat grob zupfen oder zerteilen und Bärlauch in Streifen schneiden. Alle Zutaten der Marinade gut miteinander verrühren und mit Vanillesalz und Pfeffer abschmecken. Gewaschene Birnen der Länge nach in zwei Zentimeter starke Scheiben zerteilen. Mit dem Apfelausstecher Kernhaus herausnehmen. Birnen leicht mit Zitronensaft beträufeln und mit Maismehl bestäuben.



Eier verquirlen. Birnenscheiben durch das Ei ziehen und in der Mischung aus Brösel, Mandeln und Parmesan ringsum wälzen. Butterschmalz erhitzen und Birnenscheiben darin beidseitig goldgelb ausbraten.



Salat auf Tellern anrichten und mit der Marinade beträufeln. Birnen dezent ansetzen und mit essbaren Blüten ausgarnieren.