Für das Blanc-manger einen kleinen Teil des Mandeldrinks beiseitestellen, die übrige Flüssigkeit in einen Topf geben. Die Vanilleschote auskratzen und Mark und Schote mit in den Topf geben. Nach Geschmack zusätzlich süßen und mit Bittermandelaroma verfeinern. Den Mandeldrink aufkochen lassen, das Agar-Agar ausgedrückt in die Flüssigkeit geben und mindestens zwei Minuten mitkochen lassen. Zusätzlich die Speisestärke mit dem übrigen Mandeldrink glattrühren und in die kochende Flüssigkeit geben, um ein besonders festes Ergebnis zu erzielen. Die heiße Flüssigkeit in Puddingformen oder andere geeignete Formen gießen. Einige Stunden oder über Nacht im Kühlschrank durchkühlen lassen.