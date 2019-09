Der Blick ins Herz

Mit einer sogenannten Myokardszintigrafie kann die Durchblutung des Herzmuskels in Ruhe und unter Belastung dargestellt werden. Dieses nuklearmedizinische Verfahren ist weltweit die am häufigsten eingesetzte bildgebende Methode zur Überprüfung der Herzfunktionen und in Deutschland eine Kassenleistung.



Am Anfang wird dem Patienten ein sogenannter radioaktiver Tracer in eine Vene gespritzt, der im Herzen die Darstellung des Herzmuskels und der Herzkranzgefäße ermöglicht. Die abgebende Strahlung kann mit einer Kamera auf der Brust aufgefangen werden. Ähnlich wie bei einem Belastungs-EKG fährt der Patient auf einem Fahrrad, sodass mögliche Engstellen oder Minderdurchblutungen des Herzens bei Belastung abgebildet werden können. Das schonende Verfahren ist oft ein Hinweis für eine nötig werdende Untersuchung im Herzkatheter. Bei Schwangeren darf das Verfahren allerdings nicht angewendet werden.