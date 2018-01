Der Wurmfortsatz ist ein circa zehn Zentimeter langer, blind endender Darmschlauch, der an seinem Ende mit dem Blinddarm verbunden ist. Kommt es an dieser Verbindung zu einer Verstopfung, beispielsweise durch Kotsteine, können sich im Wurmfortsatz Bakterien vermehren, was in der Folge zu einer Entzündung führt. Auch Darminfektionen können auf den Wurmfortsatz übergreifen und so Entzündungen auslösen.