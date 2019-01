Blinde Frauen ertasten Brustkrebs

Die medizinisch-taktile Untersuchung, auch Taktilographie genannt, ist ein Zusatzangebot, das ausschließlich von blinden und sehbehinderten Frauen durchgeführt wird. Denn sie verfügen über eine besondere Gabe: einen überdurchschnittlich ausgeprägten Tastsinn. Medizinisch-taktile Untersucherinnen (MTU) werden an deutschlandweit fünf Standorten in einem neunmonatigen Training ausgebildet. Sie sind in der Lage, bereits Knötchen mit einem Durchmesser von fünf Millimetern zu ertasten. Die taktile Brustuntersuchung dauert zwischen 30 und 60 Minuten, je nach Dichte des Drüsengewebes. Dabei orientiert sich die MTU mithilfe von Spezialklebestreifen an der Brust, während sie nach einem standardisierten Verfahren alle Gewebetiefen Zentimeter für Zentimeter systematisch durchmustert.