Blinde und Corona

Auch wenn die Übertragung infektiöser Coronaviren von Gegenständen auf den Menschen in bisherigen Studien noch nicht bewiesen ist, wird aktuell empfohlen, möglichst wenig anzufassen, wenn man unterwegs ist. Doch bei Blinden ist es so, dass sie im öffentlichen Raum zur Orientierung viel mehr anfassen müssen als Sehende. Zum Beispiel an Handläufen, Geländern, am Druckknopf der Ampel sowie immer wenn sie sich an Stellen bewegen, die sie nicht kennen oder wenn sie sich unsicher fühlen. Handschuhe können helfen, allerdings können die bei mehrmaligem An- und Ausziehen – wenn man nicht gut aufpasst – auch mit der Haut in Berührung kommen.