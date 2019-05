Blinder Hund - na und?

"Hunde sind in erster Linie Makrosmatiker; also Lebewesen, deren Geruchssinn sehr gut entwickelt ist", so Heidi Reutlinger. Somit kann sich der Hund in seinem Umfeld hervorragend zurechtfinden: er riecht, wo sein Schlafplatz ist, wo er etwas zu Trinken und zu Fressen findet und wo sich sein Herrchen befindet.