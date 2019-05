Blintzes mit Heidelbeerfüllung

Alle Zutaten für den Teig in einer großen Schüssel oder in einem Blender gut aufschlagen, anschließend 30 Minuten bis zwei Stunden zugedeckt ruhen lassen.



Eine kleine Bratpfanne, mit einem Durchmesser von circa 18 Zentimetern mit Öl oder mit geschmolzener Butter einpinseln. Sobald die Pfanne heiß ist, vier bis fünf Esslöffel Teig in die Pfanne geben und schwenken, um ihn gleichmäßig zu verteilen. Den Blintz nur auf einer Seite braten, bis er am Rand goldbraun wird und sich vom Pfannenrand löst. Mit der gebratenen Seite nach oben auf ein Geschirrhandtuch legen und den nächsten Blintz zubereiten. Die Blintzes immer mit der gebratenen Seite nach oben aufeinander stapeln.



Die Zutaten für die Füllung alle gut miteinander vermengen. Für das Topping alle Zutaten in einen Topf geben und zugedeckt langsam zum Kochen bringen. Ein paar Minuten köcheln lassen. Bei tiefgekühlten Beeren ein Esslöffel Speisestärke beim Kochen einrühren, damit die Soße andickt.



Einen gehäuften Esslöffel Füllung auf das untere Drittel eines jeden Blintzes setzen. Zuerst das Ende darüber klappen, dann die Seiten einklappen und aufrollen. In einer großen Pfanne etwas Butter zerlassen und die eingerollten Blintzes auf beiden Seiten braten, bis sie goldbraun sind. Mit der Heidelbeersoße und dem griechischen Joghurt servieren.