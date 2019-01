Blumenkohl-Champignonragout mit Safran

Blumenkohlröschen vom Strunk abschneiden und in sprudelndem Salzwasser auf den Biss blanchieren. In Eiswasser abschrecken und gut abtropfen lassen. Champignons und Egerlinge mit dem Pinsel gut ausbürsten und vierteln. Karotten schälen und in Scheiben schneiden.



Zwiebelwürfel in heißem Olivenöl glasig angehen lassen. Sonnenblumenkerne zugeben, mit anrösten, mit Maismehl stäuben, mit kalter Gemüsebrühe angießen und glatt rühren. Vegane Schlagcreme mit unterziehen, aufkochen und köcheln lassen.



Champignons, Egerlinge und Karotten in wenig heißem Olivenöl angehen lassen. Alles unter die Sauce heben. Blumenkohlröschen zugeben und unterarbeiten. Schnittlauch, gehackte Petersilie, Safran und Sojajoghurt mit einrühren und mit Salz und Pfeffer würzen. In tiefen Tellern anrichten und mit gezupftem Kerbel bestreuen.