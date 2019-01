Blumenkohl in Pariser Panade

Blumenkohlröschen in sprudelndem Salzwasser auf den Biss blanchieren, in Eiswasser abschrecken, abtropfen, auf Küchenkrepp abtupfen und mit Salz, Pfeffer und Kurkuma würzen. Anschließend mehlieren und durchs aufgeschlagene Ei mit gehackter Petersilie, Schnittlauchröllchen, Dillspitzen und geschnittenem Basilikum ziehen. In reichlich heißem Olivenöl goldgelb ausbraten und backen.



Feldsalat mehrmals waschen und gut abtropfen lassen. Radieschen säubern, in Scheiben schneiden und zusammen mit dem Feldsalat als Bukett in tiefen Tellern anrichten. Apfelsaft mit Obstessig, Olivenöl, fein gewürfelten Schalotten gut verrühren und mit Salz und Pfeffer würzen. Dressing gemeinsam mit den Blumenkohlröschen zum Salat geben.