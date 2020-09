Blumenkohlauflauf mit Datteln

Verbraucher | Volle Kanne - Das Rezept zum Downloaden

Für das Garam-Masala-Gewürz einen kleinen Topf erwärmen und die Gewürze bis auf das Kurkumapulver darin unter Rühren circa eine Minute ohne Öl anrösten, bis sie gut duften. Vom Herd ziehen, Kurkuma zugeben, abkühlen lassen und im Blitzhacker, in einer Kaffeemühle oder im Mörser zu einem feinen Pulver verarbeiten. Das Pulver in ein kleines Schraubglas füllen. Die Gewürzmischung hält sich mehrere Monate, wenn sie trocken, dunkel und kühl lagert. Am Vortag (mindestens drei Stunden vor der Verarbeitung) die Cashewnusskerne in reichlich Wasser einweichen.



Am Zubereitungstag den Blumenkohl in Röschen von circa drei Zentimetern Durchmesser teilen, die Kartoffeln schälen und in circa ein Zentimeter dicke Spalten schneiden, die Möhren schälen und in circa ein Zentimeter dicke Scheiben schneiden. Die Datteln in Ringe schneiden. Für die Cashewsauce die Cashewnusskerne abgießen und abtropfen lassen. Die Paprikaschote putzen und grob würfeln, den Knoblauch schälen. Die Cashewnüsse mit 250 Millilitern Wasser sowie den übrigen Zutaten für die Sauce sehr fein pürieren. Mit Salz abschmecken.