Blumenkohlröschen auf Blattspinat

Nochmal Schalotten in heißem Sonnenblumenöl glasig angehen lassen, mit Maismehl bestäuben und glattrühren. Dann Reisdrink einrühren und mit Gemüsebrühe und Sojajoghurt auffüllen. Geriebenen veganen Käse unterziehen, mit Salz, Pfeffer und Safran würzen. Tomatenwürfel und Chiliringe in heißem Olivenöl anschwenken, mit Salz und Pfeffer würzen. Blattspinat als Bett in tiefem Teller anrichten, Blumenkohlröschen darauf setzen, mit Käse-Safransauce überziehen. Mit Tomatenwürfeln und Chiliringen bestreuen.