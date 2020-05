Blumenkohlsuppe

Blumenkohlröschen vom Strunk abschneiden und in leichtem Salzwasser auf den Biss kochen. Die Röschen mit einer Schaumkelle herausnehmen, den Kochfond aufheben.



Zwiebelwürfel in heißem Olivenöl glasig angehen lassen, mit Maismehl bestäuben und glatt rühren, mit dem Blumenkohlfond aufgießen und rühren, bis es anfängt zu köcheln. Sojacreme und Sojaschlagcreme zufügen, aufkochen lassen, dann etwas Curry einrühren.



Blumenkohlröschen und Schnittlauchröllchen unterheben, nochmals kurz durchkochen, dann geröstete Walnüsse zufügen. Mit Salz und Pfeffer würzen und mit dunklem Balsamicosirup verfeinern. Die Suppe in tiefem Teller anrichten, angebratene kleine Kirschtomaten darauf verteilen, mit Chiliflocken bestreuen.