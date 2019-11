Blumenkohl-Champignonsuppe

Lachsforelle in Stücke zerteilen und in heißer Pfanne mit wenig Olivenöl nur von einer Seite kurz angehen lassen. Geputzte, in Scheiben geschnittene Champignons und Egerlinge in wenig heißem Olivenöl anschwenken, zur Suppe zufügen. Dann Blumenkohlröschen zugeben, mit Salz und Pfeffer würzen. Alles in einem tiefen Teller anrichten, Lachsscheibchen und gezupften Zitronenthymian auf der Suppe verteilen.