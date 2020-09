Bluthochdruck bei Frauen kann in der Schwangerschaft auftreten. Das betrifft ungefähr 15 Prozent aller Schwangeren und kann ein Anzeichen für eine Präeklampsie sein, eine ernste Erkrankung in der Schwangerschaft, die engmaschiger Diagnostik und Therapie bedarf.



Im höheren Alter der Frauen kommt es um die Wechseljahre herum zu einem erhöhten Bluthochdruck. Das liegt daran, dass altersbedingt der Östrogenspiegel, der Spiegel der weiblichen Geschlechtshormone, abfällt, und dadurch der Blutdruck ansteigen kann. Das Östrogen ist ein weibliches Schutzhormon, das die Gefäße flexibel hält. Nimmt es ab, werden die Gefäße steifer und der Blutdruck lässt sich nicht mehr so einfach regulieren. Frauen sind dann anfälliger für Bluthochdruck und die damit verbundenen Gefäßerkrankungen.