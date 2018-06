Zwei Drittel aller Menschen benötigen irgendwann in ihrem Leben Blut, Blutplasma oder daraus gewonnene Arzneimittel. Demgegenüber stehen allerdings nur etwa drei bis vier Prozent der Bundesbürger, die Blut spenden. Denn immer noch gibt es viele Menschen, die aus Angst vor Schmerzen, einem Kreislaufzusammenbruch oder einer Infektion nicht zur Blutspende gehen. Zusätzlich geht besonders im Sommer und in der Ferienzeit die Zahl der Spenden zurück. Doch gerade in dieser Zeit ist der Bedarf an Spenderblut wegen vermehrter Unfälle im Ferienverkehr erhöht.