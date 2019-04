Bodendecker - dekorativ und pflegeleicht

Bodendecker sind für alle Lichtverhältnisse erhältlich. Allerdings gilt, je sonniger der Standort, desto mehr Blüte ist zu erwarten. So gedeihen Bodendecker-Rosen nur in voller Sonne, liefern aber eine spektakuläre Blüte. In der lichten Sonne bis in den Halbschatten bieten sich Geranium macrorhizum, Waldsteinie oder die Schaumblüte an. Aber auch unter den Schatten liebenden Bodendeckern gibt es Arten mit schönen Blüten – zumindest saisonal – darunter das Immergrün oder die Elfenblume Epimedium.