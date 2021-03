Böhmische Knödel mit vegetarischer Bratensauce

Für die Knödel zuerst einen Vorteig zubereiten, hierzu die Hefe in einer Mischung aus handwarmer Milch, Butter und etwas Zucker lösen. Mit etwa zwei Dritteln des Mehls vermischen und an einem warmen Ort aktiv werden lassen. Nun das Ei sowie das übrige Mehl einarbeiten und zu einem kompakten Teig kneten, der sich gut von der Schüssel löst. Erneut gehen lassen, bis er sein Volumen etwa verdoppelt hat. Dann den Teig zu einem länglichen Laib formen und in ausreichend Salzwasser etwa 20 Minuten köcheln lassen.



In der Zwischenzeit die vegetarische Bratensauce herstellen. Hierzu Zwiebel, Möhre und Sellerie grob würfeln und in Öl bräunen. Mit Salz und Pfeffer würzen. Den Lauch grob zerkleinern und zugeben. Eine Prise Zucker hinzufügen und leicht karamellisieren lassen. Dann das Tomatenmark mitrösten, bis es eine bräunliche Farbe annimmt. Mehrfach mit Johannisbeersaft ablöschen und mit Gemüsebrühe sowie einer Tasse Espresso auffüllen. Sojasauce sowie die Kräuter und Gewürze hinzufügen und köcheln lassen, bis das Gemüse weich ist. Die Sauce durch ein Sieb passieren und mit Röstmehl abbinden.



Nun die Knödel noch heiß mithilfe eines Knödelschneiders oder Fadens in Scheiben schneiden und mit der Sauce servieren.