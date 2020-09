Coronavirus verunsichert Aktienanleger

„Gold ist ein Sachwert, aber auch keine sichere Anlage in dem Sinn, dass man das investierte Geld zu 100 Prozent komplett zurückbekommt“, so Stephanie Heise. Dies liege an den Kosten, der Tatsache, dass es keine Erträge gebe und hohe Kursschwankungen möglich seien. Hinzu komme, dass durch die Notierung in US-Dollar auch ein Währungsrisiko bestehe. „Gold kann man als Beimischung von fünf bis zehn Prozent im Depot machen“, rät sie.