Altbackene Semmeln und Kaminwurzen würfeln und mischen. Schmand unterrühren. Schnittlauchröllchen, gehackten Liebstöckel, Ei und Eigelb zugeben, das Ganze gut vermengen, Masse etwas anziehen lassen und würzen. Kleine Klößchen formen, in leicht sprudelndes Salzwasser einlegen und ziehen lassen, bis sie obenauf schwimmen.



Zwiebelwürfel in heißem Olivenöl glasig angehen lassen, fein gewürfelten Knoblauch zugeben, kleine Würfel von Karotten, Lauch, Sellerie, Steckrübe zufügen und mit angehen lassen. Das Ganze mit Gemüsebrühe aufgießen, aufkochen, köcheln lassen, mit Salz und Pfeffer würzen. Zum Schluss weiße Bohnen zufügen und noch einmal aufkochen lassen. In tiefem Teller anrichten, Klößchen dazugeben, mit grob gezupftem Bohnenkraut bestreuen.