Bohnen-Linsensuppe

Altbackene Brezen ohne Salz in kleine Würfel zerteilen. Eier, feine Würfel von Kaminwurz und angeschwitzte Zwiebelwürfel zugeben, gut vermengen. Schnittlauchröllchen und gehackte Petersilie unterheben, mit heißer Milch angießen, mit Pfeffer nachwürzen. Masse kurz anziehen lassen, danach kleine Knödel abdrehen. In sprudelndes Salzwasser mit ein paar Gemüseabschnitten einlegen und ziehen lassen, bis sie obenauf schwimmen.



Kleine Würfel von Karotte, Lauch, Steckrübe, Sellerie, Zwiebeln und Staudensellerie in heißem Olivenöl blond angehen lassen, mit Gemüsebrühe auffüllen und auf den Biss simmern lassen. Mit Salz und Pfeffer würzen. Bohnen und Linsen zufügen, Knoblauch mit unterziehen. Zum Schluß in tiefem Teller anrichten, Knödel dazulegen.