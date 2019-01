Brandgefahr durch Akkus

Gerade im Bereich der mobilen Freizeitgeräte wie Hoverboards oder E-Bikes gebe es immer mehr Anbieter, darunter viele Start-ups. „Einige haben wohl nicht die nötige Erfahrung bei der Akku-Wahl, um ein sicheres Produkt zu konstruieren. Bei manchen fehlt es auch an der erforderlichen Sorgfalt, denn ein sicherer Akku ist in der Regel auch teurer“, so Alexander Schmidt. Häufig werden bei Hoverboards Akkus eingesetzt, die eigentlich in Smartphones oder kleinen Werkzeugen verwendet werden. Diese seien aber nicht für die Entladegeschwindigkeit und die Vibrationen ausgelegt, die ein Hoverboard erzeugt. Dadurch steige die Explosionsgefahr.