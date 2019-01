Brandgefahr im Haushalt

Gerade Fettbrände in der Küche treten in Deutschland sehr häufig auf und verursachen hohe Schäden. Oberhalb von etwa 350 Grad Celsius entzündet sich Fett in der Pfanne oder im Topf spontan selbst. Dazu kann es nach Einschalten der Herdplatte bereits nach fünf Minuten kommen. Oft greift der Fettbrand dann auf die Dunstabzugshaube und die Küchenmöbel über.