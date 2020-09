Brat-Topinambur

Verbraucher | Volle Kanne - Das Rezept zum Downloaden

Eier hart kochen, abschrecken und pellen. Dann in Hälften schneiden, Eigelb entnehmen und in eine Schüssel geben. Mit Senf verrühren und mit Salz, Pfeffer, Zwiebel- und Paprikapulver abschmecken. Dann in einen Spritzbeutel mit Sterntülle einfüllen und zurück in die Eihälften füllen. Nun mit Scheiben von Oliven, Tomatenfilets und Dill dekorieren.



Topinambur roh in Scheiben schneiden oder hobeln. In einer großen Pfanne in Butterschmalz langsam goldgelb ausbraten. Vor dem Wenden immer geduldig abwarten, bis sie Bratgeräusche leise werden.



Zum Schluss feingeschnittene Zwiebeln sowie Knoblauch hinzugeben und mit Salz, Pfeffer und Rauchsalz würzen. Kümmel zusammen mit Butter hacken. Vor dem Servieren eine großzügige Menge feingeschnittenen Schnittlauch hinzugeben. Serviert wird am besten rustikal in der Pfanne.