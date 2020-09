In einem kleinen Topf Zucker leicht dunkel karamellisieren. Topf vom Feuer nehmen und Butter sowie Sahne zugeben. Da der Karamell sehr heiß ist, kann es sehr stark zischen! Achtung: Heißer Karamell kann zu schweren Verbrennungen führen! Die Mischung wieder erwärmen und aufkochen. Dann solange einreduzieren, bis eine sämige Sauce entsteht. Nun mit Salz abschmecken - hierbei vorsichtig an den Punkt herantasten, an dem man das Salz schmeckt, aber die Sauce noch nicht als „salzig“ wahrgenommen wird.