Bratapfelkuchen mit Quark

Mehl mit Buchweizenmehl, Kartoffelstärke, Zucker, Ei, Butter und Zitronenabrieb zu einem glatten Teig verkneten. Den Teig ausrollen, eine Obstkuchenform damit auslegen, den Rand glattschneiden, mit einer Gabel mehrmals in den Boden stechen.



Zwei Äpfel säubern, das Kernhaus ausstechen, in Spalten schneiden. Von drei Äpfeln das Kernhaus ausstechen, schälen und würfeln. Die Würfel in aufgeschäumter Butter leicht angehen lassen, Zimtzucker, Abrieb von Orange und Zitrone, frisch gehackten Ingwer, gemahlenen Zimt zufügen und unterheben.