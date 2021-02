Bratbirne mit Lavendelsirup

Zuerst den Sirup herstellen: Hierzu 100 Gramm Zucker mit 100 Millilitern Wasser und Zitronensaft zum Kochen bringen, den Zucker auflösen und etwa fünf Minuten köcheln lassen. Dann die Lavendelblüten hineingeben, eine Stunde ziehen lassen und anschließend absieben. Verwendet werden können sowohl frische als auch getrocknete Blüten.



Für die Füllung der Bratbirnen Walnüsse grob zerkleinern und mit dem Sirup marinieren. Hierbei sollte man sich vorsichtig an die Menge herantasten, die Masse darf nicht zu feucht werden. Nun die Deckel der Birnen abschneiden und das Kerngehäuse vorsichtig herauslösen. In diesen Hohlraum die Walnussmasse geben. In eine Auflaufform setzen und etwa 20 bis 25 Minuten bei 200 Grad backen. Die „Deckel“ werden in Schokolade getaucht und kommen später wieder roh auf die Birnen.



Nun das weiße Mousse au Chocolat vorbereiten. Die Kuvertüre über einem heißen Wasserbad schmelzen. Ein Blatt Gelatine in Wasser quellen lassen. Die Eier trennen und das Eiweiß mit 20 Gramm Zucker steifschlagen und kaltstellen. Das Eigelb mit dem übrigen Zucker, etwas Sirup und einem Esslöffel Sahne über dem Wasserbad aufschlagen, bis es andickt, die ausgedrückte Gelatine zugeben.



Die warme Kuvertüre zur Eimasse geben und glattrühren. Es empfiehlt sich, dies auch noch über dem Wasserbad zu tun. Nun die Sahne steifschlagen und zusammen mit dem Eischnee vorsichtig unter die Schokoladenmasse heben. Für vier bis sechs Stunden, besser über Nacht kaltstellen. Abschließend die Birnen wieder zusammensetzen und zusammen mit der Mousse au Chocolat servieren und mit kandierten Lavendelblüten sowie grobem Meersalz garnieren.