Brathering mit Röstkartoffeln

Aus dem Essig, 500 ml Wasser, der roten Zwiebel, dem Suppengrün, dem Knoblauch, den Lorbeerblättern und den Gewürzen einen Sud kochen. Nun den Behälter zum Einlegen der Heringe vorbereiten, indem der Boden mit Zitronenscheiben und der Hälfte des Dills ausgelegt wird. Die Heringe von innen und außen mit Salz und Pfeffer würzen, in Mehl wenden und in Öl braten. Die Heringe nun in den Behälter legen, mit dem restlichen Dill zudecken und den Sud darüber geben. Man kann die Heringe sofort essen – eigentlich sollte man sie aber mindestens eine Nacht durchziehen lassen, gerne auch mehrere Tage.