Braumeisterkotelett

Die Koteletts mit Senf einreiben. Laugenbrösel mit Hopfenblüten würzen (Achtung: intensiv bitter). Eier mit etwas Malzbier aufschlagen, Malz bereitstellen. Koteletts panieren: erst in Malz, dann in Ei, dann in Laugenbröseln wenden. Anbraten in Schweineschmalz und anschließend bei 130 Grad im Backofen durchgaren.



Währenddessen das Bayrisch Kraut herstellen: Zucker in einem Topf schmelzen lassen, Kümmel darin anrösten. Spitzkohl in grobe Rechtecke schneiden, in den Topf geben und bei geschlossenem Deckel und milder Hitze schmoren lassen. Dann Majoran grob gezupft dazugeben und abschmecken.



Für die Sauce den Senf anrösten, den dunklen Fond zugeben und aufkochen. Mit Malzbier abschmecken und mit Malz sowie, falls nötig, zusätzlich mit etwas angerührter Speisestärke abbinden.



Kotelett mit Bayrisch Kraut und Sauce servieren. Wer mag, kann frische Brezeln dazu reichen.