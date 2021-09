Brezeln selbst gemacht

Die Milch erwärmen. Milch, Hefe und Zucker vermischen und für circa 10 Minuten stehen lassen. Mehl, Salz und Butter hinzugeben und zu einem Teig kneten (circa sechs bis acht Minuten). Den Teig abgedeckt für circa 45 Minuten ruhen lassen.



Danach den Teig in acht gleichgroße Stücke teilen und rundwirken. Die einzelnen Teiglinge nun zu langen Strängen wirken, wobei dieser Strang in der Mitte dicker und an den Enden dünner sein sollte.



Nun wird die Brezel geformt. Dafür legt man den bauchigen Teil nach oben und die dünnen Enden zeigen nach unten. Die Enden übereinanderlegen und die Enden seitlich auf den bauchigen Teil drücken.



Je vier Brezeln auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech legen und abgedeckt (zum Beispiel mit einem feuchten Küchentuch oder Bienenwachstuch) für circa 30 Minuten gehen lassen. Die Brezeln kommen dann nochmal für 20 Minuten in den Kühlschrank, jedoch ohne Abdeckung, damit sich eine Haut bildet. In der Zwischenzeit die Lauge herstellen und den Ofen auf 230 Grad vorheizen.



Für die Lauge das Wasser mit dem Natron in einem Topf auf dem Herd aufkochen lassen und dann die Hitze reduzieren. Die Teiglinge nun für 30 Sekunden in die Lauge tauchen und wieder auf das Blech legen. Die Brezeln am Bauch einschneiden und mit Salz bestreuen.



Nun kommen die Brezeln für 15 Minuten in den Ofen, bis sie die gewünschte Bräune haben.