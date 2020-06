In Nudeln aus Hülsenfrüchten wie roten Linsen, Erbsen oder Kichererbsen stecken viele gesunde Inhaltsstoffe. Ökotrophologin Brigitte Bäuerlein erklärt, was genau sie so gesund macht und stellt einen Nudelsalat aus Kichererbsennudeln vor.

