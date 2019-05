British Crumpets

Für die Crumpets die Milch bis knapp unter den Siedepunkt erhitzen und kurz abkühlen lassen. Kühles Wasser dazugeben, damit die Milch nicht zu heiß für die Hefe ist. Rohrzucker und Hefe hineinrühren. Circa 15 Minuten stehen lassen, bis sich Blasen bilden.



In einer großen Schüssel die beiden Mehlsorten mit Salz vermengen und die Hefemischung dazugeben. Das Ganze mit einer Küchenmaschine oder mit dem Handmixer einige Minuten verrühren. Den Teig mit einem feuchten Küchentuch zugedeckt, ein bis zwei Stunden gehen lassen, bis sich ganz viele Bläschen bilden.



Nachdem der Teig aufgegangen ist, das Natron im Wasser auflösen und in den Teig rühren. Jetzt den Teig abgedeckt noch einmal 30 Minuten ruhen lassen.



Butter schmelzen und die Crumpet-Ringe damit einpinseln. In einer Bratpfanne die eingebutterten Ringe mit dem Teig halbvoll machen und die Crumpets bei kleiner Hitze etwa zehn Minuten backen, bis die Oberfläche gelöchert ist. Dann die Ringe wegnehmen, die Crumpets umdrehen und noch einmal zwei bis drei Minuten backen, bis sie eine helle, goldene Farbe bekommen. Alternativ können die Hefekuchen auch getoastet werden.