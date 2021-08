Brötchen selbst backen

Die Zutaten für den Vorteig gut verkneten, zwei Stunden bei Raumtemperatur stehen lassen, dann für 12 Stunden in den Kühlschrank.



Hefe mit Zucker und Wasser vermengen. Dann Vorteig, Mehl und Salz zugeben. Gründlich, bis zu 10 Minuten, kneten, bis ein glatter elastischer Teig entstanden ist. Den Teig 60 Minuten gehen lassen.



Die Brötchen auf 40 Gramm abwiegen, formen und nochmal für 45 bis 55 Minuten gehen lassen. Die Oberfläche der Brötchen mit Wasser befeuchten. In den auf 240 Grad vorgeheizten Ofen schieben und für 20 bis 23 Minuten backen.



Tipp: Fünf Minuten bevor die Brötchen in den Ofen kommen, eine Kasserole oder ein Blech mit 300 Milliliter Wasser befüllen, damit viel Dampf im Ofen entsteht. Die Kasserole oder das Blech nach 15 Minuten Backzeit wieder entfernen, und den Wasserdampf entweichen lassen. So wird die Kruste der Brötchen schön knackig.