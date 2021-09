Zunächst die Florentiner zubereiten. Dazu Zucker und Honig in etwa 75 Milliliter Wasser aufkochen, bis der sogenannte Läuterzucker klar wird. Etwas Salz zugeben sowie etwa einen Teelöffel Kümmel (wenn man den nicht mag, kann man ihn weglassen oder durch ein anderes Gewürz ersetzen). Nun die gehobelten Mandeln zugeben. Es entsteht eine halbfeste Masse. Mit zwei Löffeln kleine Häufchen auf ein Backpapier geben und bei 180 Grad etwa fünf bis sieben Minuten backen. Achtung: Sie sollen dünn werden und leicht verlaufen. Sie werden schnell schwarz, wenn man nicht aufpasst.



Aus dem Ofen nehmen und sofort mit Emmentaler Käse bestreuen, durch die Resthitze schmilzt dieser. Abkühlen lassen. Danach kann man die Florentiner mit einer Palette vom Blech nehmen.



Zwiebel und Kartoffel schälen und grob würfeln. Kurz farblos in Butter anschwitzen und Salz sowie Muskatnuss hinzufügen. Den Brokkoli putzen, die Röschen abschneiden und die Stiele grob würfeln. Die Würfel mit in den Topf geben und mit Gemüsebrühe auffüllen. Etwa zehn Minuten bei geschlossenem Deckel köcheln lassen. Einen Teil der Röschen als Einlage zurechtschneiden, die übrigen mit in den Topf geben und weitere fünf Minuten köcheln lassen. In einen Mixer umfüllen und mit Matcha-Tee sowie Crème fraîche ausführlich mixen. Der Matcha-Tee dient dazu, die grüne Farbe zu intensivieren, alternativ kann man auch etwas Kürbiskernöl hinzufügen. Die Suppe zurück in den Topf geben, erhitzen und die restlichen Brokkoli-Röschen darin bissfest garen.



In (Suppen-)Tassen servieren, die Florentiner dazu reichen.