Den Backofen auf 200 Grad Celsius Umluft oder Unterhitze vorheizen. Eine Muffinform leicht einbuttern oder mit selbstgemachten Manschetten auslegen.



Für den Teig in einer großen Schüssel Mehl, Backpulver, Salz und Zucker vermengen. Die Butter mit den Fingerspitzen oder einem Handrührgerät grob ins Mehl einarbeiten. Dabei möglichst schnell vorgehen, denn die kalte Butter sorgt für einen leichten und blättrigen Teig. Dann die kalte Milch in die Mehlmischung geben und mit einer Gabel rühren, bis gerade so ein Teig entsteht. Den Teig auf die leicht bemehlte Arbeitsfläche geben, kurz kneten und mit einem Nudelholz ein Zentimeter dick zu einem Rechteck von circa 45 Zentimetern Breite und 25 Zentimetern Tiefe ausrollen. Den Teig leicht mit Butter bepinseln und mit der Brombeer-Masse belegen. Am Rand ringsherum einen Zentimeter freilassen. Den Teig von der Längsseite her aufrollen und in zwölf gleichmäßige Stücke schneiden.



Die Brombeerschnecken 23 bis 25 Minuten backen, anschließend aus dem Ofen nehmen, kurz abkühlen lassen, aus der Form nehmen, glasieren und dann auf einem Gitter auskühlen lassen.