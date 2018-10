Brotpudding mit frischem Obst

Äpfel und/oder Birnen schälen, entkernen und vierteln. Jedes Viertel längs halbieren. Die Butter in einer Pfanne über mittlerer Hitze zerlassen. Den Zucker dazugeben und mit einem Holzlöffel verrühren. Die Masse wird nach einigen Minuten über hoher Flamme bernsteinfarben. Dann die Pfanne von der Flamme nehmen. Die Äpfel-/Birnenschnitze in Kreisen in der Pfanne anordnen, dabei können sie sich etwas überlappen.