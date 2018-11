„Als Angestellter können Sie verlangen, dass Ihre vertraglich vereinbarte Arbeitszeit für einen vorher definierten Zeitraum verringert wird und Sie nachher in Vollzeit weiterarbeiten können“, erklärt Rechtsanwalt Christoph Burgmer. Hintergrund für die Einführung der Brückenteilzeit ist, dass viele Arbeitnehmer – vor allem Mütter – aufgrund ihrer familiären Situation vorübergehend in Teilzeit arbeiten müssen und nicht wenige unfreiwillig in der Teilzeit stecken bleiben. Das soll sich mit dem neuen Gesetz nun ändern.